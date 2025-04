Ariane chega a 499 pontos na Superliga em noite de MVP

A maior pontuadora da Superliga feminina de vôlei se aproximou da simbólica marca de 500 pontos na edição 2024/2025. A oposta Ariane somou 27 acertos na vitória do Fluminense sobre o Sesi Bauru por 3 sets 0, nesta noite, pelo segundo jogo das quartas de final, no ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro, e agora tem 499.

A grande atuação rendeu para Ariane o Troféu VivaVôlei de melhor em quadra. Ela anotou 25 pontos no ataque, beirando os 50% de aproveitamento, além de dois blocks. A distância dela para as demais jogadoras mostra como a atuação foi dominante. Bruna Moraes, oposta do Sesi Bauru, marcou 11, um a mais do que a ponteira tricolor Vanessa Janke. Foram as únicas atletas com pontuação de dígitos duplos.

"Playoff é outro campeonato. Sabemos que não entregamos o nosso melhor no primeiro confronto e sabíamos da importância de nos prepararmos ainda mais para entregarmos o nosso máximo hoje. Estamos muito felizes que o nosso trabalho resultou na vitória, mas não há nada decidido, ainda teremos mais um jogo na série e teremos novamente o fator casa a nosso favor. Agora é descansar a mente e o corpo, porque temos certeza que o próximo jogo será tão difícil quanto os primeiros”, celebrou Ariane.