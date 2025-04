Vitor Roque completa cinco jogos sem marcar no Palmeiras e revela ansiedade

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira sofreu no começo, mas foi para o intervalo com a vantagem no placar após gol de Estêvão. No segundo tempo, voltou melhor, mas viu o Sporting Cristal empatar, com chute de fora da área de Pretell. Piquerez empatou, de pênalti, na reta final, mas o Verdão sofreu novo gol de fora da área, em chute de Távara, e cedeu o empate. Nos acréscimos, Richard Ríos garantiu a vitória palmeirense.

Classificação e jogos Libertadores

O Verdão precisava dar uma resposta à torcida depois do vice no Paulista e da estreia no Brasileiro com um empate sobre o Botafogo. A equipe alviverde entra em campo neste domingo para enfrentar o Sport, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.