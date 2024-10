Pablo Maia, do São Paulo, diz estar "respeitando o processo" em recuperação de lesão

O São Paulo perdeu uma peça chave do seu meio-campo no final de abril. Pablo Maia sofreu uma lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda durante o treino da véspera do clássico contra o Palmeiras. Poucos dias depois, o volante passou por cirurgia e, desde então, vem passando pelo processo de recuperação.

No último dia 15 de outubro, o Tricolor informou que Pablo Maia realizou trabalho de fisioterapia no gramado do CT da Barra Funda. Apesar disso, o São Paulo só conta com o retorno do volante para a pré-temporada de 2025, uma vez que não deseja causar nenhum problema acelerando a recuperação do jogador.

E, com isso, Pablo Maia concorda. Em vídeo publicado nas redes sociais, o jogador comentou sobre a lesão sofrida e destacou que está "respeitando o processo", sem pular etapas, para evitar qualquer tipo de recaída.