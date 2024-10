América-MG supera Sport em casa e volta a vencer na Série B após três jogos

O América-MG voltou a vencer na Série B após três jogos, nesta segunda-feira. O Coelho ganhou do Sport, por 2 a 1, pela 34ª rodada da Segunda Divisão, na Arena Independência.

Na sétima colocação, o time mineiro somou 52 pontos, cinco a menos do que o Novorizontino, primeiro time no G4 e que ainda joga na rodada. O time pernambucano, por sua vez, ocupa a vice-liderança, com 59 unidades.

Em seu próximo compromisso, o América-MG duela contra o Amazonas, às 19h (de Brasília) dessa terça-feira, na Arena da Amazônia. Já o Sport enfrenta o Operário-PR, às 18h30 do próximo dia 4, no Estádio Germano Kruger.