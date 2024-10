Sem Yuri Alberto, veja as opções de Ramón Díaz para o ataque contra o Cuiabá

O Corinthians enfrenta o Cuiabá nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esse confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Timão não poderá ter seu jogador mais decisivo na temporada: Yuri Alberto.

O camisa 9 do Corinthians está fora da partida contra o Cuiabá por acúmulo de cartões amarelos. Yuri Alberto cumprirá suspensão automática e só voltará a ficar à disposição no Campeonato Brasileiro para o clássico contra o Palmeiras, no dia 4 de novembro.

Sem Yuri Alberto para esse jogo, o técnico Ramón Díaz tem três opções para formar a dupla de ataque com Memphis Depay: Ángel Romero, Talles Magno e Pedro Raul.