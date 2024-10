Jair tem inflamação no músculo e vira desfalque do Santos para jogo com o Ituano

Outro desfalque certo é o goleiro Gabriel Brazão. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, na última terça-feira, e terá que cumprir suspensão. Diógenes e Renan brigam pelo posto de titular.

Ituano e Santos se enfrentam no estádio Novelli Júnior, em Itu, nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília). A partida é válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Peixe é o líder da Segunda Divisão, com 59 pontos, mesma pontuação do vice-líder Sport. O Ituano aparece na 18ª colocação, com 34 unidades, duas a menos que a Chapecoense, primeiro time fora do Z4.