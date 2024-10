Ituano x Santos: veja informações e prováveis escalações do duelo pela Série B

O meia Giuliano evoluiu na recuperação de um edema na perna direita e pode pintar como novidade na escalação do Santos. O camisa 20 chegou a ficar de fora do treino do Peixe na última sexta-feira.

Do outro lado, o Ituano precisa vencer para respirar na briga contra o rebaixamento à Série C. A equipe ocupa a 18ª colocação, com 34 pontos, dois a menos que o CRB, primeiro time fora do Z4. No último jogo, o Galo de Itu derrotou o Botafogo-SP, por 1 a 0, e adquiriu pontos importantes na luta contra o descenso.

Para enfrentar o Santos, o técnico Chico Elias conta com os retornos do lateral Marcinho, do zagueiro Luiz Gustavo e do atacante Thonny Anderson. Os três estavam suspensos.

FICHA TÉCNICA



ITUANO X SANTOS

Local: estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)