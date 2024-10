Importante no ataque do São Paulo, Lucas consegue bons números em empate com Criciúma; confira

O meia-atacante Lucas Moura conseguiu bons números no empate do São Paulo com o Criciúma, na noite do último sábado. Com liberdade de movimentação, o jogador foi um dos que mais tentaram criar jogadas no sistema ofensivo do Tricolor.

Segundo a plataforma Sofascore, Lucas terminou a partida com duas finalizações, quatro dribles certos de cinco tentados (80%), e 10 duelos ganhos de 15 (67%). Na parte defensiva, o camisa 7 ajudou com duas interceptações e um desarme.

Além da liderança natural, Lucas é peça fundamental no esquema do São Paulo. Na temporada, o jogador acumula 12 gols e oito assistências em 41 jogos (37 como titular) disputados.