Elenco do São Paulo ganha dois dias de folga após empate contra o Criciúma

Porém, para retomar a confiança, o treinador do São Paulo, Luis Zubeldía, ganhou vários dias para realizar ajustes táticos na equipe. O São Paulo tem esta semana livre de jogos e totalmente disponível para aplicar treinamentos.

O próximo jogo do São Paulo será contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, apenas no dia 5 de novembro (terça-feira). O confronto em Salvador vale pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o próximo compromisso, o treinador tricolor pode contar com o lateral esquerdo Welington, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e desfalcou o São Paulo contra o Criciúma. Agora, o camisa 6 está à disposição da comissão técnica. Outra possível volta é Bobadilla, que sofre com dores no adutor, porém, a depender de seu estado físico, pode retornar ao plantel titular do time paulista.