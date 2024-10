Atlético de Madrid é superado pelo Real Betis e perde invencibilidade no Espanhol

O Betis abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo. Ezzalzouli avançou pelo lado esquerdo do ataque e cruzou rasteiro em direção a Vitor Roque. No entanto, Giménez desviou antes da bola chegar no atacante brasileiro e marcou contra o próprio patrimônio.

Aos 20 minutos da segunda etapa, o árbitro assinalou pênalti para o Betis após Javi Galán levantar o pé e acertar a cabeça de Fornals. No entanto, após revisão no VAR, o juíz entendeu que o jogador do Atlético de Madrid foi só na bola e cancelou a penalidade.