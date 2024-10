Treinador da Seleção feminina projeta primeira partida após prata nas Olímpiadas de Paris

? @sportv



Arthur Elias está utilizando estes amistosos para testar novos nomes no time. Das 26 atletas convocados, apenas 12 estiveram nas Olímpiadas de Paris.

Estes dois jogos servirão como pontapé para o novo ciclo da Seleção Brasileira feminina, que passa a focar na Copa América de 2025, que será sediada no Equador. O objetivo principal, no entanto, é a Copa do Mundo de 2027, na qual será disputada no Brasil.