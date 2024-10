Lewandowski brilha, Raphinha marca e Barcelona goleia Real Madrid em pleno Bernabéu

O Barcelona goleou o Real Madrid por 4 a 0, em pleno Santiago Bernabéu, neste sábado, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols da partida foram marcados por Robert Lewnadowski (2), logo no início do segundo tempo, Lamine Yamal e Raphinha.

Com o resultado, o Barcelona ampliou sua vantagem na liderança do Espanhol, figurando agora com 30 pontos, contra 24 do Real Madrid, que aparece logo atrás, em segundo lugar.

Esse também foi o último jogo antes da premiação da Bola de Ouro, marcada para segunda-feira, no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França. Vinícius Júnior, que esteve em campo neste sábado pelo Real Madrid, é o favorito para ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo.