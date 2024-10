Botafogo cita insultos xenofóbicos de torcedores do Bragantino ao português Artur Jorge

O Botafogo visitou, neste sábado, o RB Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, e saiu vitorioso por 1 a 0, com gol de Gregore, pela 31ª rodada do Brasileirão. Segundo o clube carioca o treinador português Artur Jorge foi alvo de insultos xenofóbicos e repudiou a possível atitude de torcedores do Massa Bruta.

"O Botafogo repudia veementemente os insultos xenofóbicos proferidos contra o técnico português Artur Jorge por alguns torcedores da equipe local na arquibancada do Estádio Nabi Abi Chedid", escreveu o Botafogo, em suas redes socias.

O Glorioso ainda ressaltou a luta contra o desrespeito no futebol e prestou apoio ao técnico Artir Jorge." Acreditamos que o futebol é um espaço de todos e há limites entre rivalidade e desrespeito. Que essa luta não seja só do Botafogo e que todos possam ser respeitados em solo brasileiro. O Clube reitera o apoio ao seu treinador."