Transmissão ao vivo de Central Córdoba x Flamengo: veja onde assistir

O Flamengo encara o Central Córdoba na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago Del Estero (ARG), pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? TV Globo (TV aberta —exceto para São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná) e Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Rubro-Negro tropeçou no adversário na 2ª rodada. As duas equipes se enfrentaram no Maracanã, e os visitantes saíram com a vitória por 2 a 1.