Mirando sequência como titular no Palmeiras, Vitor Reis reencontra time contra o qual fez sua estreia

Vitor Reis estreou na equipe profissional do Palmeiras no dia 26 de junho deste ano, contra o Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quatro meses depois de sua primeira oportunidade no time de Abel Ferreira, o zagueiro reencontra o Leão, dessa vez mirando sequência como titular na equipe.

O zagueiro Murilo, que vinha de sequência como titular ao lado de Gustavo Gómez, sofreu uma lesão na coxa direita no último sábado e acabou virando desfalque no Palmeiras. Vitor Reis foi prontamente acionado e assumiu a vaga no duelo contra o Juventude, na última rodada.

Revelação das categorias de base do Verdão, o zagueiro de 18 anos busca nova sequência como titular na equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira no reencontro com a equipe contra a qual estreou. Naquela oportunidade, o jovem entrou aos 29 minutos do segundo tempo para substituir Murilo, que havia sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo.