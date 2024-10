CBF detalha programação da Seleção Brasileira para jogos de novembro pelas Eliminatórias

Coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano explicou a decisão de fazer a preparação em Belém. O dirigente destacou que a decisão foi tomada para encurtar os deslocamentos da delegação e, consequentemente, preservar os jogadores.

"Depois de muitas reuniões e avaliações em relação a esse jogo específico contra a Venezuela, o Departamento de Seleções tomou a decisão de fazer a preparação para esse jogo na Venezuela, mais especificamente em Maturín, em Belém do Pará, por vários motivos. Primeiro que é bem mais próximo de Maturín, um voo de aproximadamente 2 horas e 45 minutos, enquanto que em outras possibilidades no Brasil, o voo seria muito mais longo. Viajaremos no dia anterior ao jogo. Teremos também com certeza o carinho do torcedor, que já ficou demonstrado quando a Seleção Brasileira esteve lá no início das Eliminatórias. Vamos treinar no Estádio Mangueirão, que tem excelentes condições, principalmente no gramado. Nossa intenção é que tenhamos um bom período de treinamentos que nos permita chegar na Venezuela e fazer um grande jogo. Posteriormente ao jogo, nosso retorno é imediato para Salvador, um voo de aproximadamente cinco horas. E aí sim nossa preparação em Salvador será no Barradão, e também contamos obviamente com o carinho do torcedor", explicou Rodrigo Caetano à CBF TV.