Luto no boxe: ex-boxeador Maguila morre aos 66 anos

Principal nome do Brasil na categoria dos pesos pesados no boxe, Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, morreu nesta quinta-feira aos 66 anos. A informação foi confirmada pela esposa do ex-pugilista Irani Pinheiro.

"Pelo povo que gosta do Maguila, que sempre o admirou, hoje é um dia muito triste", afirmou Irani, aos prantos, em entrevista à TV Record.

Há 18 anos, Maguila vinha em tratamento contínuo em uma clínica de um quadro de encefalopatia traumática crônica (ETC). A doença apareceu possivelmente em função da sua carreira como boxeador.