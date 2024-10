Hugo Moura dedica vitória contra o Cuiabá para a torcida: "A gente sabia que precisava vencer"

O Vasco acabou com um jejum de oito jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Os cruzmaltinos bateram o Cuiabá, nesta quinta-feira, em São Januário.

O gol da vitória carioca aconteceu no segundo tempo, com Hugo Moura. O volante fez questão de deixar o resultado para a torcida e citou o apoio recebido pelos vascaínos mesmo após a eliminação na Copa do Brasil.

"Primeiro, agradecer essa torcida pelo que fizeram no sábado. Nos apoiou desde a chegada. Acho que fomos melhores que o Atlético-MG. A gente sabia que precisava vencer. Uma vitória que nos deixa na parte de cima. O resultado é para essa torcida", disse o volante.