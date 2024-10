Ferreira é quem precisa de menos tempo para marcar gol pelo São Paulo no Brasileirão

Ferreira, do São Paulo, participou de cerca de 15 minutos na vitória diante do Vasco, por 3 a 0, no Brinco de Ouro, pela 30ª rodada do Brasileirão. O atacante, que voltou a disputar uma partida oficial depois de ficar dois meses longe dos gramados em função de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, é uma importante peça no ataque da equipe e defende uma marca muito interessante.

Segundo o Sofascore, Ferreira é o jogador do São Paulo que necessita de menos minutos para balançar as redes dos adversários nesta edição de Campeonato Brasileiro. A estatístca aponta que o camisa 47 do Tricolor marca um gol a cada 172 minutos em campo.

Ferreira participou, ao todo, de 20 partidas do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro de 2024 e, no período, marcou cinco gols. Desse modo, além de ser o jogador são paulino que precisa de menos tempo para anotar um tento, o atacante é, junto a Calleri e André Silva, o terceiro artilheiro da equipe no torneio. O camisa 47 fica atrás de Luciano (9) e Lucas Moura (8).