Atlético-MG vence o River com dois de Deyverson e fica mais perto da final da Libertadores

OS GOLS

O Atlético-MG inaugurou o marcador aos 22 minutos do primeiro tempo. Hulk escorou a bola após um lançamento do campo de defesa feito por Lyanco, e a sobra ficou com Deyverson. O camisa 9, dentro da área, driblou Armani e empurrou para o fundo das redes.

O segundo gol do Atlético-MG saiu aos 25 minutos do segundo tempo. Guilherme Arana, pelo lado esquerdo do campo de ataque, carregou a bola e tocou para Deyverson, em profundidade. O atacante dominou e bateu cruzado rasteiro, no canto, sem chances para Armani.

Três minutos depois, Deyverson recebeu na grande área, protegeu a bola da marcação e ajeitou para Paulinho, que, de fora da área, finalizou com a perna direita, de primeira. A bola, antes de entrar, contou com desvio na marcação, o que tirou Armani da jogada.