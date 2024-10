Seleção feminina se apresenta no Espírito Santo para disputar dois amistosos contra a Colômbia

O primeiro treino da Amarelinho ocorre ainda nesta segunda, às 16h, no CT da Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão (AEST), na cidade de Serra, município vizinho de Vitória, e já será comandado por Arthur Elias. O treinador e Cris Gambaré, coordenadora técnica das Seleções Femininas da CBF, visitaram o centro de treinamento no início do mês.

A Colômbia foi a seleção escolhida para enfrentar o Brasil nesta Data Fifa com base no critério da comissão técnica, que consiste em testar a Seleção diante de equipes altamente competitivas. Principal adversária sul-americana da Amarelinha na atualidade, a Colômbia tem se destacado no cenário continental e mundial.