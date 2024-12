Coronado fala sobre lesão que o tirou do último jogo do Corinthians no ano: "Preciso de mais uma semana"

O meia Igor Coronado, do Corinthians, falou sobre a lesão que o tirou do último jogo da temporada, contra o Grêmio. O atleta minimizou a gravidade, mas disse que vai precisar de mais uma semana para se recuperar.

Coronado prestigiou nesta quarta-feira um amistoso de pós-temporada disputado em Londrina, que também contou com a presença do lateral direito Matheuzinho e do atacante Pedro Henrique.

"Hoje não (vou jogar). Tive uma pequena lesão na última semana de treino, perdi o último jogo do campeonato e preciso de mais uma semana para me recuperar. Mas enfim, está tudo bem", comentou Coronado no intervalo do amistoso à ESPN.