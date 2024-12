Praia Clube é superado pelo Lube Civitanova e não possui mais chance de avançar aos playoffs do Mundial

Nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo A, o Praia Clube encarou o Lube Civitanova no Ginásio Sabiazinho e perdeu por 3 sets a 0, com parciais de 18/25, 19/25 e 26/28.

Com o resultado negativo, o time brasileiro não possui mais chances de avançar aos playoffs do Mundial de Clubes de vôlei. A equipe, que também perdeu na estreia, ficou estacionada em último lugar do grupo, sem pontos. Do outro lado, o Lube Civitanova chegou aos quatro pontos, na vice-liderança.