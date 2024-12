Barboza revela clima de despedida no elenco do Botafogo após eliminação

Após a derrota do Botafogo por 3 a 0 para o Pachuca (MEX), que culminou na eliminação na Copa Intercontinental nas quartas de final, o zagueiro Alexandre Barboza revelou um clima de despedida no vestiário e que "muitos jogadores sairão do clube".

"Tem jogadores com contratos que finalizam, então eles já falaram se ficam, que não... Tiveram muitos abraços, choro também porque é um grupo muito bom, com gente boa de verdade. Uma família que dificilmente continua assim no ano que vem, mas estamos juntos sempre. Nas derrotas e nas vitórias também", disse à TV Globo.

Um dos destaques da equipe, Thiago Almada, pode ser a primeira baixa do elenco. Ele revelou deu a entender que não deverá continuar no clube em 2025. Seu provável destino é o Lyon, da França, clube que pertence à holding de John Textor: