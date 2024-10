Orlando Luz atinge o melhor ranking e gruda no top 70 após título em Campinas

Atleta da ADK Tennis, de Itajaí (SC), Orlando Luz atingiu, nesta segunda-feira, seu melhor ranking na carreira após a conquista do challenger de Campinas ao lado de Mateus Alves.

Ele subiu três colocações e foi ao 71º posto, muito próximo do top 70 mundial. A ADK Tennis tem Rafael Matos como número um do país no 34º posto, dois acima da lista da semana passada.

Nesta semana, ele disputa a final do quali de simples do challenger de Curitiba e é cabeça de chave quatro nas duplas ao lado de Alves na competição paranaense, que oferece 100 pontos para os campeões e premiação de US$ 133 mil (R$ 756 mil, na cotação atual). Eles enfrentam na estreia a dupla do americano Tennison Withing e o argentino Santiago Taverna.