Dominância! Virna Jandiroba vence Yan Xiaonan e se aproxima de disputa de título no UFC 314

A luta

Yan começou o duelo tomando a iniciativa, tentando desferir jabs na linha de cintura de Virna. Em resposta, a brasileira encurtou a distância e tentou grampear, mas viu Xiaonan se manter de pé. Na sequência, com o auxílio da grande, Jandiroba conseguiu aplicar uma bela queda, caindo por cima da chinesa. 'Carcará' tentou um bote no braço, bem defendido pela oponente. Em posição de vantagem, Virna passou a castigar Yan com golpes no 'ground and pound'. Nos segundos finais, a chinesa foi salva pelo gongo, prestes a ser atacada com uma justa chave de braço

Atenta à estratégia, Virna não titubeou e derrubou Xiaonan logo nos segundos iniciais do segundo assalto. Nas costas, a brasileira passou a golpear a rival, a fim de tentar abrir espaço para um 'mata-leão'. Com o cadeado fechado, Carcará controlou a chinesa. Na transição, Jandiroba tentou uma chave de braço, mas acabou perdendo a posição. Mesmo por baixo, a baiana quase finalizou Yan com uma chave de braço na instantes finais da parcial.

Atrás no placar, Yan iniciou o terceiro e último round mais agressiva, com sequências de boxe em linha, mas sem tanta efetividade. De olho nos botes da rival, a chinesa conseguiu defender uma tentativa de queda de Virna. Persistente, Carcará utilizou novamente a grade e, assim, colocou o duelo para o solo. Dominante, Jandiroba buscou novamente atacar as costas, de olho em um mata-leão. A disputa foi encerrada enquanto a brasileira encaixava uma chave de braço.

Confira os resultados do UFC 314 até então:

Virna Jandiroba venceu Yan Xiaonan por decisão unânime