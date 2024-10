Fluminense x Athletico-PR: prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Série A

Embalado pela vitória por 2 a 0 no clássico contra o Flamengo, o Fluminense quer abrir vantagem da zona de rebaixamento nesta terça-feira. Para isso, vai precisar superar o Athletico-PR em jogo reprogramado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times duelam às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. Com 33 pontos, o Tricolor vai abrir quatro de vantagem para o Corinthians, que abre a área da degola, em caso de triunfo.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

Se o Fluminense dá sinais de que navega em mares mais tranquilos, o Athletico está mergulhado em uma verdadeira crise depois da goleada de 5 a 2 sofrida para o Corinthians, na rodada passada, em São Paulo. O resultado levou o Furacão, que soma apenas 31 pontos, para a zona de rebaixamento. O time paranaense não venceu nenhum dos últimos dez jogos pela Série A. O último triunfo foi um 2 a 1 sobre o Cuiabá, no Mato Grosso, em 28 de julho.