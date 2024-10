Carreta arrasta van com jovens atletas de remo no Paraná e deixa nove mortos

Confira a nota completa de Eduardo Leite

"Recebo com imensa tristeza a notícia do trágico acidente no Paraná, que tirou a vida de nove pessoas, entre elas, sete jovens de Pelotas, atletas do projeto Remar para o Futuro, criado durante a minha gestão como prefeito.

Eles estavam representando nosso Estado com muita honra e talento. Esses jovens eram exemplos de dedicação, superação e orgulho para todos nós. Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande ao topo em uma competição de grande relevância nacional, o Campeonato Brasileiro Unificado, disputado em São Paulo.

Já entrei em contato com a Secretaria de Segurança Pública para que se mobilize junto às autoridades do Paraná, oferecendo todo o apoio necessário às famílias e garantindo que tudo que estiver ao nosso alcance seja feito neste momento tão doloroso.

Minhas orações estão com as famílias e amigos. Que encontrem forças para enfrentar essa perda. O Rio Grande do Sul está de luto"