Antes de retorno, Neymar recebe recado do pai: 'Esquecer o que ficou pra trás'

Neymar está oficialmente recuperado de sua lesão no joelho e voltou a ser relacionado pelo Al-Hilal após mais de um ano. No Instagram, o pai do camisa 10 aproveitou para mandar um recado para o filho antes do duelo desta segunda-feira.

Filho, estava com saudades de te ver em campo. Um ano se passou já... Mas é hora de esquecer o que ficou pra trás, a lesão, as dores e as privações... Passou. Mais uma vez temos a certeza que 'tudo passa'... Agora temos que olhar pra frente, para os próximos objetivos neste novo ciclo da sua carreira e, como sempre, estaremos ao seu lado a cada passo", começou escrevendo.

"Viva intensamente cada jogo e continue, dentro dos gramados, fazendo a gente sorrir com sua magia. Milhões de fãs no mundo inteiro, que acompanharam cada momento da sua recuperação, estão ansiosos para ver você jogar mais um jogo, dar mais um passe, uma assistência, fazer mais gols e claro, comemorá-los como só você sabe... Hoje é NeyDay. Amo você! Bora pro jogo. Boa sorte filho! Boa sorte Al-Hilal! Que Deus os abençoe e os proteja!", completou.