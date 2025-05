Paulinho apresenta evolução no Palmeiras e aumenta confiança para Mundial

Aos 24 minutos do segundo tempo, o atacante quase marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Mayke tabelou com Martínez, avançou pela direita e levantou a bola na área. Vitor Roque tentou o domínio e acabou ajeitando com o bico da chuteira para Paulinho, que soltou a pancada. Martín Arias defendeu e a bola ainda bateu no travessão e pingou no gramado.

Desde sua contratação no começo do ano, o jogador de 24 anos se recuperou de uma fratura na tíbia direita e já disputou seis jogos com a camisa do Verdão. Em todos, Paulinho começou no banco de reservas e entrou no decorrer da partida.

No último domingo, diante do Vasco, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante atuou por 30 minutos, seu maior tempo em campo até agora. Nesta quarta-feira, Paulinho participou diretamente de um gol pela primeira vez.

Classificação antecipada

Com gols de Estêvão e Vitor Roque, o Palmeiras bateu o Cerro Porteño por 2 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores, com duas rodadas de antecedência. Além disso, a equipe do técnico Abel Ferreira também assegurou a primeira colocação do grupo G.