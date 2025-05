Palmeiras tem 'clássico' por melhor campanha e força Abel a não tirar o pé

O Palmeiras já garantiu vaga nas oitavas da Libertadores e a liderança do Grupo G, mas não poderá "tirar o pé" da competição continental. O Alviverde terá um "clássico" contra o São Paulo pela melhor campanha da fase de grupos.

O que aconteceu

O Alviverde é o único com 100% de aproveitamento e, neste momento, lidera a classificação geral com 12 pontos. O time com melhor campanha será mandante nos jogos de volta do mata-mata até a semifinal. A final é disputada em campo neutro.

O Tricolor tem o segundo melhor desempenho na competição, com 10 pontos e está "na cola" do rival paulista. O time de Zubeldía soma três vitórias E um empate, lidera o Grupo D e pode se classificar para as oitavas hoje.