Palmeiras terá mudanças na defesa e Estêvão titular contra o Juventude; veja escalações

Prontos pra lutar sem parar por mais três pontos! ?#AvantiPalestra #JUVxPAL pic.twitter.com/4rNTo80Ikh

? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 20, 2024

Além das baixas de Murilo e Mauricio, Abel ainda tem duas ausências por lesão: Piquerez e Bruno Rodrigues. O meia Gabriel Menino, suspenso, completa a lista de desfalques.

O Palmeiras vê o duelo contra o Juventude com extrema importância. Isso porque o Botafogo, líder do Brasileirão, só empatou com o Criciúma na última sexta-feira. Portanto, em caso de vitória, o Verdão pode diminuir a distância para a equipe carioca em apenas um ponto.

No momento, o time alviverde, que vem de um empate com o Red Bull Bragantino e teve cerca de duas semanas para trabalhar em razão da pausa pela data Fifa, está no segundo lugar da tabela da Série A, com 57 pontos. Do outro lado, o Juventude é o 14º colocado, com 34, e visa se afastar da zona de rebaixamento.