Renato Augusto indica que fará última temporada da carreira em 2025

O meio-campista Renato Augusto, do Fluminense, afirmou que poderá se aposentar do futebol na próxima temporada.

O que aconteceu

O jogador de 36 anos acompanhou a NBA Cup em Las Vegas. Durante a transmissão da partida, o jogador falou sobre o futuro da carreira em entrevista ao Prime Video.

Ao ser perguntado se ficará no Fluminense, Renato Augusto indicou uma possível aposentadoria no ano que vem. O contrato com o clube é válido até o fim de 2025.