Sada Cruzeiro bate iraniano Foolad Sirjan e vai em busca do título neste domingo

Esta é a 12ª edição de Mundial de Clubes e a sétima final para o Sada Cruzeiro, que segue na luta pelo sonho de seu quinto título de melhor do planeta. A equipe venceu o torneio em 2013, 2015, 2016 e 2021, além das medalhas de prata em 2012 e 2019, e bronze em 2017 e 2022.

"Por mais que a gente esteja acostumado a chegar, disputar, cada torneio é diferente, é uma sensação única. Eu falei para o grupo, se a gente pode sonhar, a gente pode concretizar. Os nossos atletas estão de parabéns, pois desempenharam um voleibol absurdo hoje. Os iranianos vinham realmente jogando um voleibol espetacular na competição, e nós conseguimos hoje uma vitória por 3 a 1 e uma passagem maravilhosa para a final. E não acabou, a gente sempre quer mais. Amanhã pode ter certeza de que vamos fazer o nosso melhor e lutar muito para trazer esse título para o Sada Cruzeiro", afirmou o técnico Filipe.

Após a semifinal, outros atletas do Sada Cruzeiro também se destacam nas estatísticas da competição. Lucão é o terceiro melhor bloqueador, com oito pontos, e Otávio aparece em sétimo, com sete no fundamento. Além de Wallace liderando no saque, com sete aces, Otávio e Lucão são terceiro e quarto colocado, com seis pontos cada.