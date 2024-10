Nova vitória confirma domínio do Inter sobre o Grêmio nos últimos 4 clássicos

O domínio colorado não parou por aí. O Internacional ainda levou vantagem na posse de bola, com 54,5% do domínio das ações.

No jogo deste sábado, o Internacional voltou a ser superior nas finalizações, com vantagem de 18 a 9 sobre o Grêmio. Na posse de bola, o Colorado ganhou por 64% a 36%.

A última vitória gremista diante do Internacional aconteceu no ano passado. No primeiro turno do Brasileirão, o Tricolor superou o rival por 3 a 1.