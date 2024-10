Guarani vence clássico fora de casa e mantém a Ponte Preta no Z4 da Série B

Neste domingo, o Guarani superou a Ponte Preta, por 1 a 0, pela 32ª rodada da Série B, no Moisés Lucarelli. Apesar de seguir em situação delicada, a equipe manteve o rival na zona de rebaixamento.

Na 17ª colocação, a Macaca está com 35 pontos,um a menos do que o Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4. O Bugre, por sua vez, segue na lanterna, com 31 unidades, mesma pontuação do Ituano, mas com desvantagem no número de vitórias.

Em seu próximo compromisso, a Ponte Preta enfrenta o Brusque, às 19h (de Brasília) dessa quarta-feira, no Moisés Lucarelli. O Guarani, por sua vez, duela frente ao Sport, na quinta, às 21h30, na Ilha do Retiro.