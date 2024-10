Técnico da Seleção, Dorival vai ao Beira-Rio assistir clássico entre Inter e Grêmio pelo Brasileirão

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, e coordenador técnico da CBF, Rodrigo Caetano, foram ao Beira-Rio, neste sábado, e acompanharam a vitória do Internacional sobre o Grêmio, por 1 a 0, pelo Brasileirão.

A observação do clássico Grenal faz parte de um planejamento adotado pela comissão técnica da Seleção para definir a última lista de convocados deste ano. Além de partidas em território brasileiro, membros da comissão já assistiram a jogos do futebol europeu.

Antes da bola rolar, Dorival e Rodrigo Caetano se reuniram com a diretoria do Inter, além do técnico Roger Machado e outros profissionais da comissão, e também com Renato Gaúcho, do lado gremista.