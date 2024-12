João Schiessl vence Daniel Dutra da Silva e garante vaga nas semifinais da Procópio Cup

O paranaense João Schiessl é mais um tenista a garantir vaga nas semifinais da Procopio Cup, torneio que vale um convite para o Rio Open - ATP 500 que acontece em fevereiro, no Rio de Janeiro. Os jogos da competição que homenageia o pioneiro do tênis no Brasil acontecem na Sociedade Harmônia de Tênis, em São Paulo.

Nesta sexta-feira, no último dia da fase de grupos, as partidas começam a partir das 18h (de Brasília). Já no sábado (semifinais) e domingo (finais), os jogos acontecem a partir das 12h. Todas as partidas terão transmissão no site www.rioopen.com e, no domingo, a final terá também transmissão do SporTV.

Em uma partida emocionante, com vários match points perdidos por ambos os tenistas, João Schiessl derrotou o experiente Daniel Dutra da Silva por 7/6 (4), 5/7 e 15/13 e assumiu a liderança do Grupo Fernando Gentil.