No tie-break, Sada Cruzeiro vence Trentino e mantém esperança de ir à semi do Mundial de Vôlei

Nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Mundial de vôlei masculino, o Sada Cruzeiro venceu, no tie-break, o Trentino, no Ginásio Municipal Tancredo Neves. Os mineiros ficaram atrás duas vezes do placar, mas buscaram a virada e, no quinto set, garantiram a vitória. As parciais foram de 19/25, 25/21, 18/25, 25/16 e 15 e 12. Wallace brilhou e marcou 29 pontos.

Agora, com cinco pontos conquistados, o Cruzeiro precisa que o Ciudad Voley vença pelo menos dois sets contra o Shahdab Yazd, no último jogo da chave. Já o classificado Trentino, italiano, é o líder, com sete unidades.

Se avançar, o Cruzeiro vai à semifinal, qua já conta com Sirjan e Trentino.