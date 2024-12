Com uma rodada de antecedência, oito clubes avançam às quartas de final da Champions feminina

A Champions League feminina conheceu, ao fim da rodada desta quinta-feira, todos os oitos clubes que disputarão as quartas de final. Lyon, Wolfsburg, Chelsea, Real Madrid, Arsenal, Bayern de Munique, Manchester City e Barcelona garantiram vaga no mata-mata com uma rodada de antecedência.

Pelo Grupo A, avançaram Lyon - maior campeão do torneio, com oito títulos - e Wolfsburg. O time francês já garantiu o primeiro lugar do grupo, com 15 pontos, enquanto a equipe alemã passou em segundo, com nove. A Roma, com seis pontos, e o Galatasaray, sem nenhum, foram eliminados.

Já na chave B, Chelsea e Real Madrid asseguraram vaga nas quartas de final. O clube londrino está em primeiro, com 15 pontos, enquanto a equipe espanhola ocupa a vice-liderança, com 12 pontos. Dessa forma, a definição da classificação ficará para a última rodada, já que os dois times fazem confronto direto. Twente-HOL e Celtic-ESC deram adeus à Champions.