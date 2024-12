Brasília freia arrancada do Vasco e sobe para terceiro

Na noite desta quinta-feira (12), o Brasília foi até o Rio de Janeiro, no Ginásio de São Januário, enfrentar o R10 Score Vasco da Gama, e venceu por 88 a 79. Vitória praticamente selou a classificação do time da capital para a Copa Super 8, que reúne as oito melhores equipes do NBB. Por outro lado, o time da casa viu sequência positiva ser freada.

Em confronto equilibrado, o Brasília conseguiu administrar curta vantagem durante quase toda a partida, tendo se distanciado no placar apenas no final do terceiro e no início do último quarto. O Vasco até tentou se recuperar, cortando sete pontos da vantagem dos visitantes, mas acabou derrotado.

O cestinha da partida foi Lucas, do Brasília, que anotou 21 pontos, além de 7 assistências e 4 rebotes. Outro destaque brasiliense foi Cook, que ficou mais próximo de um duplo-duplo, com 15 pontos e 8 assistências. Pelo lado vascaíno, Eddy foi o maior pontuador com 20 pontos, seguido de Paulichi, que fez 17 e deu 9 assistências.