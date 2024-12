Por teto orçamentário, São Paulo faz reunião com gestores de fundo de investimento

NOTA OFICIAL

O departamento de futebol do São Paulo Futebol Clube vem por meio desta contestar as informações veiculadas na imprensa nesta tarde (12). O departamento de futebol teve uma reunião com os gestores do fundo Galápagos para buscar soluções para o cumprimento do teto... pic.twitter.com/BH1AV1K1zW

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 13, 2024

"O clube projeta manter o time competitivo e iniciar o projeto de equilibrar finanças, com o apoio irrestrito do departamento de futebol", diz a nota oficial. A relação entre os membros do departamento de futebol e o mandatário, segundo o São Paulo, é harmônica.

"É importante também reforçar que não há qualquer desentendimento do departamento de futebol com o presidente Julio Casares. Sobre o déficit deste ano, o departamento de futebol desconhece um prejuízo oriundo do clube social. Por fim, o departamento de futebol desconhece quaisquer assuntos alheios e projetos políticos", diz a nota.

Confira a nota oficial na íntegra: