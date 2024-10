Respaldado pela diretoria, Zubeldía tem melhor aproveitamento entre técnicos recentes do São Paulo

Em sequência, aparecem duas figuras importantes para o São Paulo: Hernán Crespo e Rogério Ceni. O argentino foi um dos responsáveis por tirar o clube da fila em 2021 com a taça do Paulistão daquele ano, e totalizou 54,4% de aproveitamento. Por sua vez, Ceni, que teve passagem de 2021 a 2023, teve 53,9%.

Zubeldía também supera técnicos mais recentes do São Paulo, como Dorival Júnior e Thiago Carpini. Dorival ficou na história do clube por ter conquistado o título inédito da Copa do Brasil, mas em termos de aproveitamento, somou 54,3%: foram 54 jogos, 25 vitórias, 13 empates e 14 derrotas.

O comandante argentino do Tricolor ainda tem dez pontos percentuais a mais de aproveitamento que Carpini, seu antecessor mais recente. O brasileiro comandou o time em 18 partidas, com sete vitórias, seis empates e cinco reveses, com um total de 50% de aproveitamento contra os 60,2% de Zubeldía.

E se os números de Zubeldía jogam a favor da permanência do técnico, ele também entende que a diretoria segue confiando em seu trabalho. O técnico afirmou, em coletiva de imprensa após a vitória sobre o Vasco, que conversou com a alta cúpula tricolor e se sentiu respaldado por todos.

"Me sinto muito feliz aqui em São Paulo. Tenho claro que os treinadores sempre vão jogo a jogo, independentemente da duração do contrato. Falei com o Julio [Casares, presidente], Carlos [Belmonte, diretor de futebol], Nelson [Ferreira, diretor adjunto], Muricy [Ramalho, coordenador técnico], Milton [Cruz, auxiliar técnico]... a mim sempre demonstram tranquilidade. Quando perdemos, perdemos todos. Quando ganhamos, ganhamos todos", apontou.

"Os dirigentes sempre vão ao treinamento, estão todos os dias, assistem ao treinamento e mantêm uma distância normal e boa comigo e com os jogadores. Eu gosto da distância, sou um treinador que também se distancia, gosto de observar o momento da minha equipe, mas sempre mantive uma boa relação, inclusive com Muricy. Não posso controlar o que dizem por aí, estou concentrado no trabalho que fazemos no São Paulo, para os torcedores, que são um espetáculo, na rua, sempre me tratam muito bem, há muito bom feeling com eles, e é porque os jogadores se entregam ao máximo. Em 2023 fizeram um bom ano, e esse ano também é um bom ano. A relação com todos é boa", completou.