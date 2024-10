Neymar se emociona com volta e garante que não estará "meia-boca"

Em vídeo divulgado pela NRSports, Neymar chorou ao lembrar do momento de sua grave lesão. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho em partida pela Seleção Brasileira, contra o Uruguai, em Montevidéu. A contusão o obrigou a passar por uma cirurgia no local.

"Eu lembro, sinto uma dor enorme e já sabia que tinha sido grave", explicou sobre o momento da lesão.

Neymar deixou claro que passou por momentos muito complicados nestes meses longe dos gramados. "A coisa que mais amo na vida é jogar futebol. Cada dia que fico longe é um dia de sofrimento. Isso é o que mais me machuca", explicou.