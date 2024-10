Souza deixa boa impressão em derrota do Santos e acende debate por titularidade

Souza, assim, ganhou mais força na disputa com Escobar pela titularidade no Santos. Xodó da torcida, o lateral vinha tendo pouco espaço, mas começa a ganhar pontos com o técnico Fábio Carille em razão das boas atuações recentes.

O Menino da Vila iniciou a temporada disputando a Copinha e chegou a ser utilizado em um jogo do Paulista. Ele, no entanto, desceu para o sub-20 para ganhar rodagem no Brasileiro da categoria.

Pedido pela torcida, Souza voltou a ter oportunidades no time de cima e tem chamado a atenção. Nesta temporada, o garoto fez sete partidas na Série B do Brasileirão, distribuindo duas assistências. A expectativa, portanto, é que tenha mais minutos daqui até o fim do ano. Seu contrato com o clube vai até maio do ano que vem, mas já há conversas em andamento pela renovação.

O próximo compromisso do Santos na Segunda Divisão é contra o Ceará, pela 33ª rodada. O jogo está agendado para a próxima terça-feira, na Vila Viva Sorte, às 19h (de Brasília). O Peixe ainda é o líder da competição, mas pode perder a ponta ainda nesta rodada, caso o Novorizontino vença o Mirassol.