Mano Menezes exalta comportamento do Fluminense no clássico contra o Flamengo

O técnico Mano Menezes concedeu coletiva de imprensa nesta quinta-feira após a vitória do Fluminense sobre o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e elogiou o comportamento da equipe no clássico. O Tricolor das Laranjeiras ganhou por 2 a 0, no Maracanã, pela 30ª rodada da competição.

"Acho que as equipes têm seus ciclos e suas características. O Fluminense se caracterizou há um tempo atrás de jogar de uma maneira que foi uma maneira muito vencedora, mas os adversários também são de grande qualidade. E o clássico às vezes se decide mais pela postura, pelo comportamento, pelas atitudes do que, às vezes, pelo jogo jogado tecnicamente. Se tem um jogo que iguala muito as condições exatamente por causa dessa rivalidade da história dos confrontos, é o clássico", afirmou o treinador.