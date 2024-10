Atlético-GO e Cuiabá ficam no empate sem gols em duelo contra o rebaixamento pelo Brasileirão

Aos 18 minutos do primeiro tempo, o Atlético-GO chegou com perigo. A bola sobrou dentro da área e raspou o travessão do gol defendido pelo goleiro Walter.

No minuto seguinte, Matías Lacava arriscou de fora da área e a bola passou com perigo ao lado da trave do Cuiabá.

Aos 28, Clayson teve a chance em cobrança de falta, mas não pegou bem e mandou por cima da meta.

Janderson teve ótima chance de abrir o placar para os mandantes aos 16 minutos da etapa final, mas a finalização venenosa foi bloqueada pela defesa.

Aos 33, o Cuiabá respondeu com a cabeçada do zagueiro Bruno Alves, mas a bola subiu muito e saiu pela linha de fundo.

FICHA TÉCNICA