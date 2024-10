Abel comanda penúltimo treino do Palmeiras antes de enfrentar o Juventude e prepara mudança no time

O técnico Abel Ferreira deve fazer pelo menos uma mudança no time, já que não conta com Mauricio, que vinha sendo um de seus titulares. Com isso, tem a opção de voltar a utilizar Raphael Veiga como meia. Ainda, Estêvão pode retornar ao time titular depois de ganhar minutos após a lesão no último empate sem gols com o Bragantino. Na lateral-direita, o treinador ganhou mais uma opção com a volta de Mayke, que recuperou-se 100% da lesão na panturrilha direita.

O Verdão ainda tem mais uma atividade na manhã de sábado antes viagem a Caxias do Sul. No momento, a equipe é a segunda colocada na tabela do Brasileirão, com 57 pontos conquistados.