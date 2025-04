Raphinha se revolta, 'encara' técnico do Barça e sobra até para lesionado

O atacante Raphinha perdeu a linha com a arbitragem no tropeço de ontem do Barcelona diante do Bétis. Irado, o brasileiro precisou ser contido pelo técnico Hansi Flick e foi mandado ao vestiário com empurrão de Ter Stegen (assista abaixo).

O que aconteceu

Após o apito final, Raphinha foi andando na direção do bandeirinha reclamando com furor. O Barça ficou só no empate por 1 a 1, não aproveitando a oportunidade de abrir seis pontos de vantagem na liderança com a derrota do Real Madrid. A bronca do jogador, que começou poupado e entrou no segundo tempo, foi pelo tempo de acréscimo e por decisões da arbitragem.

Hansi Flick interveio e segurou o atacante, impedindo que ele chegasse mais perto do árbitro assistente. O técnico tentou acalmar o camisa 11, que precisou se desvencilhar da contenção.