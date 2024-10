Antes pouco utilizado, Sabino ganha espaço e lidera estatísticas defensivas do São Paulo

1º em ações defensivas (73)



Na vitória por 3 a 0 desta quarta-feira contra o Vasco, Zubeldía não pôde contar com três nomes para a defesa. Suspenso, Arboleda não estava disponível. Ferraresi foi poupado após jogar na terça-feira pelas Eliminatórias. Já Alan Franco não foi relacionado para a partida por orientação do departamento jurídico do São Paulo. Dessa forma, Sabino foi titular e formou dupla de zaga pela primeira vez com Ruan Tressoldi.

As boas atuações recentes fizeram com que Sabino tivesse o contrato renovado com o Tricolor até o final de 2026. O zagueiro espera manter sua sequência como titular na próxima partida da equipe.

O São Paulo volta a campo no sábado, às 21h (de Brasília), para enfrentar o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória contra o Vasco fez com que o Tricolor chegasse aos 50 pontos, se aproximando mais do G4 da competição.